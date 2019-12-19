Manisa FK Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor.

Günün ilk mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Bu maç saat 13.00'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

KAYSERİ'DE İKİ İSİM DEVREYİ KAPATTI

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Mensah ve Poluain'den kötü haber geldi. İki futbolcu da, hem Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK'ya karşı hem de ligin ilk yarısının son iki maçı olan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak.

MANİSA'DA HEDEF SON 16

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 42 puanla zirvede tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde gözler Mümin Özkasap Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'la oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçına çevrildi. Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah beyazlılar, bu maçta avantajlı bir skorla sahadan ayrılıp son 16 takım arasına kalmak istiyor. teknik direktör İsmail Ertekin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.