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Manisa FK 3-3 İstiklal Mobilya Kayserispor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 2. Lig Beyaz Grup takımı Manisa FK, Süper Lig temsilcisi Kayserispor'u konuk etti. Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. Ev sahibi Manisa FK'nın gollerini, 30. dakikada Zahit, 83'te Erman ve 90+2'de Erhan Kara kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 63'te penaltıdan Aksel, 73 ve 87. dakikalarda Ömer Uzun'dan geldi. İlk maçı 3-2 kazanan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.

Giriş: 19.12.2019 09:56 Güncelleme: 19.12.2019 15:12

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor... Günün ilk mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u sahasında konuk etti. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Manisa FK'nın gollerini, 30. dakikada Zahit, 83'te Erman ve 90+2'de Erhan Kara kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 63'te penaltıdan Aksel, 73 ve 87. dakikalarda Ömer Uzun'dan geldi. Karşılaşma 3-3 sona erdi ve turlayan taraf Süper Lig ekibi İstiklal Mobilya Kayserispor oldu.

İŞTE MAÇIN BÜTÜN GOLLERİ...

İLK MAÇIN ÖZETİ:

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