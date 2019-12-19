Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor... Günün ilk mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u sahasında konuk etti. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Manisa FK'nın gollerini, 30. dakikada Zahit, 83'te Erman ve 90+2'de Erhan Kara kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 63'te penaltıdan Aksel, 73 ve 87. dakikalarda Ömer Uzun'dan geldi. Karşılaşma 3-3 sona erdi ve turlayan taraf Süper Lig ekibi İstiklal Mobilya Kayserispor oldu.

İŞTE MAÇIN BÜTÜN GOLLERİ...

İLK MAÇIN ÖZETİ: