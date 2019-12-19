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MAÇ SONUCU Denizlispor 2-2 Altınordu MAÇ ÖZETİ

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor. Günün ikinci maçında Denizlispor evinde Altınordu'yu konuk etti. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 5-3'lük galibiyetin avantajıyla tur için sahaya çıktı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Denizlispor turlayan taraf oldu.

Giriş: 19.12.2019 14:53 Güncelleme: 19.12.2019 16:25

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor.

Günün ikinci maçında Denizlispor evinde Altınordu'yu konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 5-3'lük galibiyetin avantajıyla çıktığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken tur biletinin sahibi oldu. Mücadelede ev sahibi ekibin golleri Oscar Estupinan'dan gelirken, Altınordu'nun gollerini Kemal Rüzgar kaydetti.

MÜCADELENİN GOLLERİ

İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan Acar, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Isaac Sackey, Sedat Şahintürk, Mbamba, Asım Aksungur, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Oscar Eduardo

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar, Egehan Gök, Yasin Ozan, Burak İnce, Muzaffer Kocaer

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