MAÇ SONUCU Bursaspor 2-1 BB Erzurumspor

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş mücadelesinde Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı.

İlk maçı evinde 4-2 kazanan Erzurum temsilcisi, ilk yarıda Jugurtha Hamroun'un kaydettiği golle devreye önde girdi. Ancak ikinci yarıda direnç gösteren Bursaspor, 17 yaşındaki genç yeteneği Ali Akman'ın iki golüyle umutlandı.

Bursaspor maçı 2-1 kazanmasına karşın Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk maçtaki skor avantajıyla turu geçen taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan top sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Musa Araz son anda vuruşunu yaparken, kaleci Kayacan Erdoğan ayaklarıyla açıyı kapadı. Dönen topa İsmail Çokçalış'ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

44'üncü dakikada BB Erzurumspor öne geçti. Sağ kanatta gelişen atakta Gilles Christ Sunu'nun arka direğe doğru gönderdiği topa gelişine vuran Jugurtha Hamroun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.



64'üncü dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Ceza yayına topla birlikte ilerleyen Ali Akman, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-1.



75'inci dakikada Bursaspor öne geçme fırsatı yakaladı. Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan yaptığı ortada top savunmadan sekerken, Batuhan Kör'ün gelişine yaptığı sert vuruşta kaleci Kayacan Erdoğan meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.



82'nci dakikada Sedat Dursun'un ceza alanına doğru gönderdiği topa savunma ters dokundu ve Bursaspor korner kazandı. Jani Atansov'un kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direğe gelen topa iyi yükselen Ali Akman, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 2-1.



Karşılaşma 2-1'lik skorla sona erdi.