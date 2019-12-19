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Kırklareli mucizesi

2. Lig ekibi Kırklareli, Ankaragücü’nden sonra Gaziantep’i de eleyerek son 16’ya kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Kırklareli, 3-2 kaybetse de turladı

Giriş: 19.12.2019 07:50

A Spor'daki Gaziantep- Kırklareli maçı nefesleri kesti. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında rakibini 2-1 yenen Kırklareli, deplasmanda 3-2 kaybetse de turladı. Antep 12'de Kenan ile öne geçti. 37'de Mert 1-1, 72'de Malik 1-2 yaptı. Muhammet'in 2 golü yetmedi. 4. turda A.Gücü'nü eleyen Kırklareli, bir Süper Lig takımını daha evine yolladı.

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