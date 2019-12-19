Kırklareli mucizesi

A Spor'daki Gaziantep- Kırklareli maçı nefesleri kesti. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında rakibini 2-1 yenen Kırklareli, deplasmanda 3-2 kaybetse de turladı. Antep 12'de Kenan ile öne geçti. 37'de Mert 1-1, 72'de Malik 1-2 yaptı. Muhammet'in 2 golü yetmedi. 4. turda A.Gücü'nü eleyen Kırklareli, bir Süper Lig takımını daha evine yolladı.