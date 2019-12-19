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Göz Göz turladı

Sarı-kırmızılılar, ilk maçta 2-1 yendiği rakibini aynı skorla geçti. İzmir takımının gollerini Eren ve Mossoro attı. İstanbul ekibinin tek sayısı ise Sercan’dan geldi

Giriş: 19.12.2019 07:50

Süper Lig'deki son maçta Gençlerbirliği'ne yenilen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda moral depoladı. A Spor'dan HD kalitesinden naklen yayınlanan maçta Göz- Göz rakibini 2-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı. 39'da Yasin'in pasında Eren Derdiyok fileleri sarstı: 1-0. 42'de Karagümrük Turgut'un getirdiği topa Murat elle müdahale edince penaltı kazandı. Sercan Yıldırım skoru eşitledi: 1-1. 77'de Berkan'ın ortasına Mossoro kafayı çaktı: 2-1. Rövanşı da ilk maçtaki gibi 2-1 alan Göztepe turladı.

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