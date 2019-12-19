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Galiptir bu yolda mağlup

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında DG Sivasspor, 3. Lig ekibi Esenler Erok'a 77'de Alper Karaman'ın golüyle boyun eğdi.

Giriş: 19.12.2019 07:50

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında DG Sivasspor, 3. Lig ekibi Esenler Erok'a 77'de Alper Karaman'ın golüyle boyun eğdi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Süper Lig lideri, 8 resmi maçtan sonra mağlubiyet yaşasa da turladı.

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