Galiptir bu yolda mağlup

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında DG Sivasspor, 3. Lig ekibi Esenler Erok'a 77'de Alper Karaman'ın golüyle boyun eğdi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Süper Lig lideri, 8 resmi maçtan sonra mağlubiyet yaşasa da turladı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında DG Sivasspor, 3. Lig ekibi Esenler Erok'a 77'de Alper Karaman'ın golüyle boyun eğdi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Süper Lig lideri, 8 resmi maçtan sonra mağlubiyet yaşasa da turladı.
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