Denizlispor - Altınordu | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor.

Günün ikinci maçında Denizlispor evinde Altınordu'yu konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 5-3'lük galibiyetin avantajıyla tur için sahaya çıkıyor. Konuk Altınordu'da ise hedef tur için gerekli skoru alıp sürprize imza atmak.

Bu zorlu karşılaşmanın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Denizlispor: Tolgahan Acar, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Isaac Sackey, Sedat Şahintürk, Mbamba, Asım Aksungur, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Oscar Eduardo

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Ali Mert Aydın, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar, Egehan Gök, Yasin Ozan, Burak İnce, Muzaffer Kocaer