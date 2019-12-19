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CANLI| Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur (Dönüşümlü yayın)

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Bir diğer mücadelede ise Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. İki mücadelenin dönüşümlü yayınını canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 19.12.2019 09:56 Güncelleme: 19.12.2019 14:28

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor.

Günün ilk mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Diğer bir mücadelede ise Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Bu mücadelelerin dönüşümlü yayını canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK MAÇLARIN ÖZETİ

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