Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor.

Günün ilk mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Diğer bir mücadelede ise Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Bu mücadelelerin dönüşümlü yayını canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK MAÇLARIN ÖZETİ