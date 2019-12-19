Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor.
Günün ilk mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İstikbal Mobilya Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Diğer bir mücadelede ise Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Bu mücadelelerin dönüşümlü yayını canlı olarak izleyebilirsiniz.
İLK MAÇLARIN ÖZETİ
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