Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmalarının heyecanı A Spor ekranlarından yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü, Gaziantep FK ise Kırklarelispor'la karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Gaziantep FK ise rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Kritik karşılaşmaların canlı anlatımları ve dönüşümlü yayını haberimizde...





KEÇİÖRENGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI

GAZİANTEP FK-KIRKLARELİSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI

