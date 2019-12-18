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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ankara ekibi Keçiörengücü sahasında Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u konuk ederken, bir diğer Süper Lig ekibi Gaziantep FK ise evinde Kırklarelispor'u ağırlıyor. Karşılaşmaların canlı anlatımlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş: 18.12.2019 09:38 Güncelleme: 18.12.2019 14:55

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmalarının heyecanı A Spor ekranlarından yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü, Gaziantep FK ise Kırklarelispor'la karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Gaziantep FK ise rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Kritik karşılaşmaların canlı anlatımları ve dönüşümlü yayını haberimizde...


KEÇİÖRENGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI

GAZİANTEP FK-KIRKLARELİSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI

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