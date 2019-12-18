Sivasspor - Esenler Erokspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'in lideri Sivasspor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kırmızı-beyazlı ekip deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin rövanşında, evinde Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Saat 16.30'da başlayan karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Fatih Aksoy, Paul Papp, Ziya Erdal, Isaac Cofıe, Armin Derlek, Abdou Razack Traore, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Arouna Kone
Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü, Erhan Karayer, Berkay Çakır, Gökcan Gelmen, Sinan Morgil, Melih Kabasakal, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman, Emre Adiloğlu, Halil Çelik, Abdurrahman Kuyucu
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