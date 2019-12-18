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Kırklarelispor'dan Süper Lig ekibine darbe! Türkiye Kupası'ndan eledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK evinde Kırklarelispor'u ağırladı. Kırklarelispor, Antep deplasmanında turu atlayan taraf oldu.

Giriş: 18.12.2019 09:38 Güncelleme: 18.12.2019 16:40

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Gaziantep FK ve Kırklarelispor, Gaziantep'de karşı karşıya geldi. Mücadele, Gaziantep'in 3-2'lik üstünlüğü ile sona erse de, turu geçen ekip Kırklarelispor oldu.

İlk maçı 2-1'lik Kırklarelispor galibiyetiyle sonuçlanan turun 2. maçı Antep'te oynandı.

Karşılaşmanın golleri Gaziantep FK adına Kenan Özer 12' ve Muhammet Demir 84' 90'den gelirken, Kırklarelispor'da Malik Karaahmet 72' ve Mert Sinan Pekesen 37' kaydetti.

Bu sonuçla Kırklarelispor, bir üst tura yüklenen takım oldu.

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