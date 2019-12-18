Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Gaziantep FK ve Kırklarelispor, Gaziantep'de karşı karşıya geldi. Mücadele, Gaziantep'in 3-2'lik üstünlüğü ile sona erse de, turu geçen ekip Kırklarelispor oldu.

İlk maçı 2-1'lik Kırklarelispor galibiyetiyle sonuçlanan turun 2. maçı Antep'te oynandı.

Karşılaşmanın golleri Gaziantep FK adına Kenan Özer 12' ve Muhammet Demir 84' 90'den gelirken, Kırklarelispor'da Malik Karaahmet 72' ve Mert Sinan Pekesen 37' kaydetti.

Bu sonuçla Kırklarelispor, bir üst tura yüklenen takım oldu.