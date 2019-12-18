Keçiörengücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmalarının heyecanı A Spor ekranlarından yaşanıyor. Günün ikinci karşılaşmasında Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü deplasmanına çıkıyor.

Başkent temsilcisinin Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maç saat 13.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Aktepe Stadı'ndaki müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek. Maçın yayını haberimizden takip edebilirsiniz...

SON İDMAN İSTANBUL'DA

Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını İstanbul'da yaptı. Beşiktaş Fulya Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, çalışmayı Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yöneticilerden Ahmet Topdağ da izledi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma çift kale maçla sona ererken, Sergen Yalçın'ın ligde fazla şans bulamayan oyuncuları kupa maçına hazırladığı belirtildi.

İÇ SAHA SERİSİ SONA ERDİ

TFF 1. Lig'in 15. haftasında lider Hatayspor son oynanan maçta deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yenmişti. Bu skorla Keçiörengücü'nün sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.