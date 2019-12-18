 BİZE ULAŞIN

Keçiörengücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Keçiörengücü sahasında Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. İki takım arasında oynanan ilk mücadele Yeni Malatyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Peki, Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş: 18.12.2019 09:38

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmalarının heyecanı A Spor ekranlarından yaşanıyor. Günün ikinci karşılaşmasında Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü deplasmanına çıkıyor.

Başkent temsilcisinin Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maç saat 13.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Aktepe Stadı'ndaki müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek. Maçın yayını haberimizden takip edebilirsiniz...

SON İDMAN İSTANBUL'DA

Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını İstanbul'da yaptı. Beşiktaş Fulya Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, çalışmayı Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yöneticilerden Ahmet Topdağ da izledi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma çift kale maçla sona ererken, Sergen Yalçın'ın ligde fazla şans bulamayan oyuncuları kupa maçına hazırladığı belirtildi.

İÇ SAHA SERİSİ SONA ERDİ

TFF 1. Lig'in 15. haftasında lider Hatayspor son oynanan maçta deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yenmişti. Bu skorla Keçiörengücü'nün sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Keçiörengücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler...
Tuzlaspor 0-4 Galatasaray | GENİŞ MAÇ ÖZETİ
Tuzlaspor 0-4 Galatasaray | GENİŞ MAÇ ÖZETİ
MAÇ SONUCU Samsunspor 1-1 Çaykur Rizespor | ÖZET