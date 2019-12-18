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Keçiörengücü 2 - 2 Yeni Malatyaspor | Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. İlk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan Yeni Malatyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta geri dönmeyi başardı ve bir üst tura adını yazdırdı.

Giriş: 18.12.2019 15:37 Güncelleme: 18.12.2019 16:04

Ziraat Türkiye Kupası, nefes kesen bir maça sahne oldu. 5. tur mücadelesinde karşılaşan Keçiörengücü ile Yeni Malatyaspor izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

İlk maçı 3-1 kazanan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin 2-0 öne geçmesi Malatya cephesinde soğuk duş etkisi yaratırken, Sergen Yalçın sırasıyla as futbolcuları Guilherme ve Fofana'yı oyuna aldı. Konuk ekipte 78. dakikada Fofana skoru 2-1'e getiren golü atarken, 87. dakikada sahneye çıkan Guilherme skoru belirledi.

YENİ MALATYASPOR'UN GOLLERİ

Ev sahibi ekibin golleri ise 50. ve 63. dakikalarda Abdulkadir Kuzey'den geldi.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN GOLLERİ

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