Keçiörengücü 2 - 2 Yeni Malatyaspor | Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası, nefes kesen bir maça sahne oldu. 5. tur mücadelesinde karşılaşan Keçiörengücü ile Yeni Malatyaspor izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

İlk maçı 3-1 kazanan Yeni Malatyaspor, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Ev sahibi ekibin 2-0 öne geçmesi Malatya cephesinde soğuk duş etkisi yaratırken, Sergen Yalçın sırasıyla as futbolcuları Guilherme ve Fofana'yı oyuna aldı. Konuk ekipte 78. dakikada Fofana skoru 2-1'e getiren golü atarken, 87. dakikada sahneye çıkan Guilherme skoru belirledi.

YENİ MALATYASPOR'UN GOLLERİ

Ev sahibi ekibin golleri ise 50. ve 63. dakikalarda Abdulkadir Kuzey'den geldi.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN GOLLERİ