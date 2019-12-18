Kasımpaşa zor turladı

A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kasımpaşa ecel terleri dökse de son 16'ya kaldı. İlk maçta Van'ı evinde 2-1 yenen Kasımpaşa, rakibine konuk oldu. 33'te Hajradinovic topu ağlara gönderdi: 0-1. 45'te Batuhan penaltıdan eşitledi: 1-1. 60'ta Serdar Van'ı öne geçirdi. 90 dakika sonucu uzatmaya gidildi. 96'da İlhan skoru eşitledi ve Kasımpaşa'ya turu getirdi.