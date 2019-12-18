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İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 5. tur rövanş mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbul'a konuk oluyor. Mücadelenin ilk ayağında rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, tur için büyük bir avantaj elde etmişti. Peki İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş: 18.12.2019 11:07 Güncelleme: 18.12.2019 11:56

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bu akşam TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak maç, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.

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