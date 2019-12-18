İstanbulspor-Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.







İLK 11'LER



Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolgay, Tolga, Deniz, Ferdi, Alper, Mevlüt.



İstanbulspor: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar.



MEVLÜT 45 GÜN SONRA SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç yaşadığı sakatlık sonrası 45 günün ardından sahada yer aldı. Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanacak olan maç öncesinde antrenmanda sakatlanan Erdinç baldırında yaşadığı yırtık sonrasında Malatya'ya götürülmemiş ve tedavisine başlanmıştı. Geçtiğimiz hafta takımla beraber çalışmalara başlayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans verildi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemiyor.

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.