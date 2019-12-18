Heyecan A Spor'da yaşanır

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş heyecanı sürüyor. Bugün Beşiktaş 13.00'te ilk maçta 3-0 yendiği Erzincan'a konuk oluyor. 20.45'te ise Fenerbahçe 4-0'ın rövanşında İstanbul ile karşılaşacak. Ayrıca son 16 turu kura çekiminin yapılacağı gün ve saat de belli oldu. 20 Aralık Cuma günü Riva'da gerçekleşecek kura çekimi 12.00'de başlayacak. Yine çift maç eleme usulü olacak turda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020'de, rövanşlar ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020'de oynanacak.

BUGÜN



13:00 ERZİNCAN-BEŞİKTAŞ (0-3) KUTLUHAN BİLGİÇ

14:00 K.GÜCÜ-Y.MALATYA (1-3) HAKAN CEYLAN

14:30 G.ANTEP-KIRKLARELİ (1-2) T.KAAN NUMANOĞLU

16:30 SİVAS-ESENLER EROK (2-0) ALPER ÇETİN

18:30 GÖZTEPE-KARAGÜMRÜK (2-1) SARPER BARIŞ SAKA

20:45 İSTANBUL-F.BAHÇE (0-4) EMRE MALOK

YARIN:



13:00 MANİSA FK-KAYSERİ (2-3) ATİLLA KARAOĞLAN

14:30 DENİZLİ-ALTINORDU (5-3) CİHAN AYDIN

16:30 BAŞAKŞEHİR-HEKIMOĞLU (1-0) BAHATTİN ŞİMŞEK

18:30 BURSA-ERZURUM (2-4) M.ÖĞRETMENOĞLU

20:45 TRABZON-ALTAY (2-1) BURAK ŞEKER