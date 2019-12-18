Heyecan A Spor'da yaşanır

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş heyecanı sürüyor. Bugün Beşiktaş 13.00'te ilk maçta 3-0 yendiği Erzincan'a konuk oluyor. 20.45'te ise Fenerbahçe 4-0'ın rövanşında İstanbul ile karşılaşacak. Ayrıca son 16 turu kura çekiminin yapılacağı gün ve saat de belli oldu. 20 Aralık Cuma günü Riva'da gerçekleşecek kura çekimi 12.00'de başlayacak. Yine çift maç eleme usulü olacak turda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020'de, rövanşlar ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020'de oynanacak.
BUGÜN
13:00 ERZİNCAN-BEŞİKTAŞ (0-3) KUTLUHAN BİLGİÇ
14:00 K.GÜCÜ-Y.MALATYA (1-3) HAKAN CEYLAN
14:30 G.ANTEP-KIRKLARELİ (1-2) T.KAAN NUMANOĞLU
16:30 SİVAS-ESENLER EROK (2-0) ALPER ÇETİN
18:30 GÖZTEPE-KARAGÜMRÜK (2-1) SARPER BARIŞ SAKA
20:45 İSTANBUL-F.BAHÇE (0-4) EMRE MALOK
YARIN:
13:00 MANİSA FK-KAYSERİ (2-3) ATİLLA KARAOĞLAN
14:30 DENİZLİ-ALTINORDU (5-3) CİHAN AYDIN
16:30 BAŞAKŞEHİR-HEKIMOĞLU (1-0) BAHATTİN ŞİMŞEK
18:30 BURSA-ERZURUM (2-4) M.ÖĞRETMENOĞLU
20:45 TRABZON-ALTAY (2-1) BURAK ŞEKER
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