Göztepe - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Zorlu karşılaşmayı Antalya Bölgesi'nden Sarper Barış Saka yönetiyor.
İlk maçta Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Göktuğ Bakırbaş, Bubacarr Sanneh, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Marcio Mossoro, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Eren Derdiyok, Deniz Kadah
KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Barış Başdaş, Koray Altınay, Abdulhamit Yıldız, Murat Sarıgül, Turgut Doğan Şahin, Çağrı Ortakaya, Barış Özbek, Alagie Sosseh, Sercan Yıldırım, Muhammed Egemen Pehlivan
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