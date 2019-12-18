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Göztepe - Fatih Karagümrük | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Göztepe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı ev sahibi ekip deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Karşılaşmanın canlı yayınını haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş: 18.12.2019 11:27 Güncelleme: 18.12.2019 18:29

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Zorlu karşılaşmayı Antalya Bölgesi'nden Sarper Barış Saka yönetiyor.

İlk maçta Göztepe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Göktuğ Bakırbaş, Bubacarr Sanneh, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Marcio Mossoro, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Eren Derdiyok, Deniz Kadah

KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Barış Başdaş, Koray Altınay, Abdulhamit Yıldız, Murat Sarıgül, Turgut Doğan Şahin, Çağrı Ortakaya, Barış Özbek, Alagie Sosseh, Sercan Yıldırım, Muhammed Egemen Pehlivan

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