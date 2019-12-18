Gözler Merih’te

Juventuslu Merih Demiral, Leverkusen ve Udinese maçlarında 90'ar dakika forma giydi. A Milli Takım'da müthiş oynayan 21'lik savunmacı, performansını Juve'ye de taşıyınca övgü aldı. UEFA, Merih'in performansından kesitler göstererek, "EURO 2020'de izlenecek biri" yorumunu yaptı. İtalya futbolunun efsanesi Beppe Bergomi, "Şu anda Merih'i, De Ligt'ten daha çok beğeniyorum. Savunmada güven veriyor" dedi. De Ligt