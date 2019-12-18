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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Yanal'dan sürpriz tercih

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 5. tur rövanş mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. Mücadelenin ilk ayağında rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, tur için büyük bir avantaj elde etmişti. Rövanş maçında her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

Giriş: 18.12.2019 11:07 Güncelleme: 18.12.2019 19:54

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bu akşam TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolgay, Tolga, Deniz, Ferdi, Alper, Mevlüt.

İstanbulspor: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar.

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

İSTANBULSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak maç, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.

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