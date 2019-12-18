Antalya’da sürpriz yok

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Antalyaspor, 2. Lig ekibi Eyüp ile 2-2 berabere kaldı. A Spor'dan yayınlanan maça Eyüp hızlı başladı. 8'de Metehan sert şutla kaleciyi mağlup etti: 0-1. 24'te Dala şutunu çekti Timur çıkardı, Dala tamamladı: 1-1. 64'te Muhammet Sercan altıpastan ağları sarstı: 1-2. 78'de sağdan ceza sahasına giren Mikail dengeyi getirdi: 2-2. İlk maçı 3-0 kazanan kırmızıbeyazlılar, son 16 turuna kalmayı başardı.
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