Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-0 kazandığı ilk maçın ardından rövanşta 24 Erzincanspor'a konuk olacak. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe derbisinden önce oynanacak kupa mücadelesinde önemli oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor. Genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele edecek olan Beşiktaş'ın gol yükü, Güven Yalçın'da olacak. Peki, Erzincanspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Erzincanspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler ve maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Anagold 24 Erzincanspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Kutluhan Bilgiç yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Anagold 24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Çakır, Enes, Hüseyin Erol, Abdurrahman, Hüseyin Çiray, Ayhan, Kerem, Yunus Emre Tok, Halil, Ali

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Erdoğan, Rebocho, Oğuzhan, Kartal, Lens, Güven, Muhayer, Umut

NOTLAR:

LİSTEDE 15 TÜRK VAR

Kara Kartal'ın bugün deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı, genç ve yedek ağırlıklı bir kadro belirledi.

Listede; Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Abdoulay Diaby yer aldı. Kara Kartal'ın bugün oynanacak mücadelesinde gol yükünü Güven üstlenecek.

CANER ERKİN CEZALI

Kara Kartal'ın Yeni Malatyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin, bugün 24Erzincanspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında forma giyemeyecek. Cezasını bu karşılaşmayla tamamlayacak olan tecrübeli sol bek, pazar günkü Fenerbahçe maçında sahada olacak.