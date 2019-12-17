Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençler'in yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi 17 Aralık 2019 Salı günü oynanacak. Saat 20:45'te başlayacak olan maç A Spor ekranlarından da takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'da tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecekler.

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Yasin Yener, Sadık Baş, Devrim Taşkaya, Göksü Türkdoğan

Galatasaray: Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Radamel Falcao

GALATASARAY SON 15 MAÇINDA SADECE 4 KEZ KAZANDI

Bir süredir sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılı takım son 15 müsabakasında sadece 4 kez kazanabildi. Bu galibiyetleri ise Alanya, Gaziantep, Çaykur Rize ve Sivasspor karşısında elde etti.