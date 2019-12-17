 BİZE ULAŞIN

Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar ilk maçta aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeye çalışacak. Tuzlaspor ise Galatasaray'ı kupanın dışında bırakarak tarih yazmak istiyor. Peki, Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 17.12.2019 12:37

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençler'in yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi 17 Aralık 2019 Salı günü oynanacak. Saat 20:45'te başlayacak olan maç A Spor ekranlarından da takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray'da tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecekler.

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Yasin Yener, Sadık Baş, Devrim Taşkaya, Göksü Türkdoğan

Galatasaray: Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Radamel Falcao

GALATASARAY SON 15 MAÇINDA SADECE 4 KEZ KAZANDI

Bir süredir sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılı takım son 15 müsabakasında sadece 4 kez kazanabildi. Bu galibiyetleri ise Alanya, Gaziantep, Çaykur Rize ve Sivasspor karşısında elde etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Manisa FK tura inanıyor
Tuzlaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
CANLI | Van Spor - Kasımpaşa
Kupada rövanş zamanı
Antalyaspor- Eyüpspor maçının yeri değişti!