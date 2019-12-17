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Tuzlaspor-Galatasaray | CANLI YAYIN

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar ilk maçta aldıkları 2-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeye çalışıyor. Tuzlaspor ise Galatasaray'ı kupanın dışında bırakarak tarih yazmak istiyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş: 17.12.2019 12:37 Güncelleme: 17.12.2019 20:58

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetiyor.

Gençerler'in yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

İLK 11'LER

Galatasaray'da tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina bu maçta forma giyemiyor.

Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Belhanda, Ömer, Feghouli, Falcao.


GALATASARAY SON 15 MAÇINDA SADECE 4 KEZ KAZANDI

Bir süredir sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılı takım son 15 müsabakasında sadece 4 kez kazanabildi. Bu galibiyetleri ise Alanya, Gaziantep, Çaykur Rize ve Sivasspor karşısında elde etti.

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