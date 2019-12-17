MAÇ SONUCU Van Spor 2-2 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ

Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayan Van Spor - Kasımpaşa maçını Suat Arslanboğa yönetti. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Abdullah Bora Özkara yaptı. Ev sahibi Van Spor'un golleri, 46. dakikada Batuhan Er (pen.) ve 60'ta Serdar Cansu'dan geldi. Kasımpaşa'nın golleri ise 34'te Hajradinovic ile uzatma dahilinde 98'de İlhan Depe'den geldi.

VAN SPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA ATILAN GOLLER...

TAKIMLARIN KADROLARI:

VAN SPOR: Salih Şenbaş, Samet Cantürk, Şerif Doğan, Barış Gök, İsmail Güner, Batuhan Er, Cihan Özkaymak, Serdar Cansu, Mehmet Sıddık İstemi, Oktay Aydın, Barış Sağır

Yedekler: Ender Kaya, Emrah Tacir, Sedat Komi, Sefa Küpeli, Mert Özyıldırım, Tunç Murat Behram, Umut Koray Öz

KASIMPAŞA: Murat Can Yıldız, Syam Ben Youssef, Karim Hafez, Çağtay Kurukalıp, Veysel Sarı, Uğurcan Yazğılı, Haris Hajradinovic, Tobias Heintz, Abdul Khalili, İlhan Depe, Azad Toptik

YEDEKLER: Enes Sarı, Taha Batuhan Güleryüz, Oğuzhan Özcan, Batuhan Dıraga, Yılmaz Daler, Emre Çetinkaya, Furkan Çetinkaya, Ahmet Hakan Demirli