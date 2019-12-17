MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Galatasaray, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Sarı kırmızılı ekibe turu getiren golleri, 10'uncu dakikada Nagatomo, 16'ncı dakikada Falcao, 45+1'inci dakikada Feghouli ve 90+2'nci dakikada Belhanda attı.

7'nci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Nagatomo'nun ortasında Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



10'uncu dakikada Galatasaray golü buldu. Belhanda'nın ceza sahası içi sağ korner çizgisine yakın noktadan ortasına arkada direkte Ömer'in vuruşu savunmadan dönerken, topu önünde bulan Nagatomo'nun sağ ayağıyla sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



16'ncı dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Selçuk'un ceza sahasına uzun yolladığı pasta sağ kanatta topla buluşan Feghouli'nin arka direğe sert kestiği topta Falcao'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.



19'uncu dakikada Sadık'ın pasıyla topla buluşan Umut'un ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda kaleci Muslera topu son anda yatarak kornere çeldi.



28'inci dakikada Selçuk'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu göğsüyle kontrol eden Falcao'nun röveşatasını Tuzlaspor savunması çizgiden çıkarttı.



45+1'inci dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mariano'nun ceza sahasına yükselttiği topta Feghouli, pasını penaltı noktası üzerindeki Taylan'a çıkardı. Topla birlikte kaleci çizgisine doğru inen Taylan pasını tekrar Feghouli'ye çıkarırken bu oyuncunun yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.



Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.



70'inci dakikada Ömer Bayram'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Falcao'nun dönerek şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.



81'inci dakikada Jimmy Durmaz'ın arapasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin sert şutunu kaleci Bayram kurtardı.



88'inci dakikada Taylan'ın kafayla indirdiği topla buluşan Feghouli'nin bekletmeden şutunu kaleci Bayram son anda kornere çeldi.



90+2'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Belhanda, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Topu düzelterek çektiği şutunda meşin yuvarlak filelere gitti.



Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrıldı.



FATİH TERİM'E BÜYÜK DESTEK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde sarı kırmızılı taraftarların büyük desteğiyle karşılaştı. Galatasaray taraftarı, Fatih Terim'i tribünlere çağırırken, tecrübeli teknik adam da taraftarların bu isteğini cevapsız bırakmayarak alkışlayarak kabul etti.



TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU



Öte yandan Tuzlaspor - Galatasaray maçı için iki takımın taraftarları da Necmi Kadıoğlu Stadı'na akın etti. Yaklaşık 4 bin 500 kişi kapasiteli statta, tribünlerde boşluk kalmazken taraftarlar takımlarına maç boyunca destek verdiler.