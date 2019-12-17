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MAÇ SONUCU | Adanaspor 1 - 7 Aytemiz Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 5-1 kazanan Alanyaspor deplasmanda da sahadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Giriş: 17.12.2019 18:27 Güncelleme: 17.12.2019 20:57

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Adanaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk etti.

İlk maçı kendi evinde 5-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, rakibini deplasmanda da 7-1 mağlup ederek son 16 takım arasına girdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Umut Güneş, 21. dakikada Sinan Büyüksakarya (K.K), 29, 74 ve 83. dakikalarda Onur Bulut, 44. dakikada Georgios Tzavellas ve 53. dakikada Djalma Campos kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 59. dakikada Enes Akyol'dan geldi.

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MAÇ SONUCU | Adanaspor 1 - 7 Aytemiz Alanyaspor