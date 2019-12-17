MAÇ SONUCU | Adanaspor 1 - 7 Aytemiz Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Adanaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda konuk etti.

İlk maçı kendi evinde 5-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, rakibini deplasmanda da 7-1 mağlup ederek son 16 takım arasına girdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Umut Güneş, 21. dakikada Sinan Büyüksakarya (K.K), 29, 74 ve 83. dakikalarda Onur Bulut, 44. dakikada Georgios Tzavellas ve 53. dakikada Djalma Campos kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 59. dakikada Enes Akyol'dan geldi.

İŞTE GOLLER: