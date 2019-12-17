Kupada rövanş zamanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev organizasyonda, 5. tur rövanşında bugün tam 5 maç oynanacak. 13.00'te Vanspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak şölen, 20.45'teki Tuzla-Galatasaray maçıyla sona erecek. Üç gün boyunca sürecek 16 maçlık karnavalda, heyecan yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Son 16 turuna kalan takımlar 14-15- 16 Ocak'ta karşılaşacak. Rövanşlar ise 21-22-23 Ocak'ta oynanacak.

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