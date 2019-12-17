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Kupada rövanş zamanı

Turkuvaz Medya’nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı, bugün oynanacak 5 rövanş maçıyla sürecek. Karşılaşmalar yine A Spor’dan yayınlanacak.

Giriş: 17.12.2019 07:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev organizasyonda, 5. tur rövanşında bugün tam 5 maç oynanacak. 13.00'te Vanspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak şölen, 20.45'teki Tuzla-Galatasaray maçıyla sona erecek. Üç gün boyunca sürecek 16 maçlık karnavalda, heyecan yine A Spor ekranlarında yaşanacak. Son 16 turuna kalan takımlar 14-15- 16 Ocak'ta karşılaşacak. Rövanşlar ise 21-22-23 Ocak'ta oynanacak.

İŞTE KARŞILAŞMALAR

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