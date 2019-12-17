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CANLI | Van Spor - Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! İlk maçı 2-1 kazanan Kasımpaşa, Van Atatürk Stadı'nda Vanspor'a konuk oluyor... Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 17.12.2019 12:37 Güncelleme: 17.12.2019 13:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Van Spor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor... İlk maçı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı, hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği rövanşta heyecan tüm hızıyla sürüyor...

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