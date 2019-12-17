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Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İlk maçı sahasında 5-1'lik skorla kazanan Alanyaspor, Adanaspor'u deplasmanda da yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Adanaspor da taraftarı önünde mucizeye imza atıp son 16'da yer almak istiyor.

Giriş: 17.12.2019 18:27

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İlk maçı Alanyaspor sahasında 5-1'lik skorla kazanmıştı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor.


İLK 11'LER

ADANASPOR: Karacic, Sinan, Evren, Renan, Özkan, Bagayoko, Okan, İbrahim, Eren, Enes, Utku

ALANYASPOR: Haydar, N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, Ceyhun, Siopis, Umut, Musa, Campos, Fernandes

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