Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İlk maçı Alanyaspor sahasında 5-1'lik skorla kazanmıştı.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor.
İLK 11'LER
ADANASPOR: Karacic, Sinan, Evren, Renan, Özkan, Bagayoko, Okan, İbrahim, Eren, Enes, Utku
ALANYASPOR: Haydar, N'Sakala, Tzavellas, Welinton, Onur, Ceyhun, Siopis, Umut, Musa, Campos, Fernandes
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