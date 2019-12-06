Yok böyle bir maç

Ziraat ürkiye Kupası 5. turunda Kayseri, Manisa'yı 3-2 yendi. A Spor'daki maça Kayseri fırtına gibi girdi. 22'de Mert kafayı vurdu: 1-0. 50'de Furkan'ın ortasını Yusuf elinden kaçırdı Ziya bitirdi: 2-0. 51'de Kravets düzgün vurdu: 3-0. 65'te penaltıdan Dilaver farkı düşürdü: 3-1. 75'te Zahit voleyi yapıştırdı: 3-2. Manisa son anlarda net fırsatlar harcayıp beraberliği kaçırdı
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