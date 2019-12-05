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Kırklarelispor 2-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kırklarelispor sahasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-1 galip ayrılarak tur için avantajlı bir skor elde etti.

Giriş: 05.12.2019 14:58 Güncelleme: 05.12.2019 15:24

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının heyecanı A Spor'da yaşanıyor.

5. tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Maçta ev sahibi takımın gollerini 45+3'te Burak Sürmeli, 79'da Caner Koca kaydederken, konuk takımın tek golü 87. dakikada Kenan Özer'in penaltıdan attığı golle geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

45+3. dakikada GMG Kırklarelispor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışı Burak Sürmeli kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Emre Keleşoğlu'nun ceza sahasına ortasında Caner Koca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

85. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kayode ceza sahasında İbrahim Sürgülü ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 86'ncı dakikada Kenan Özer'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmayı GMG Kırklarelispor 2-1 kazandı.

Bu mücadelenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.

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