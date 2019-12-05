Erzurum'da gol şov

A Spor'dannaklen yayınlanan mükemmel maçta gol şov vardı. TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan iki ekipten Erzurumspor ile Bursaspor karşılaştı. 15'te Sunu gol perdesini kafayla açtı: 1-0. 17'de kornerde ileri çıkan Cüneyt dengeyi getirdi: 1-1. 55'te Sunu uzaklardan müthiş vurdu: 2-1. 66'da Pote kafayla farkı artırdı: 3-1. Pote 83'te golcülüğünü konuşturdu: 4-1. 89'da Seleznyov maçı kapattı: 4-2. Erzurum 19 Aralık'taki rövanşa avantajlı çıkacak.