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Erzurum'da gol şov

Soğuk ve karlı havada oynanan maçta Erzurum, Bursa'yı 4-2 mağlup etti. Dadaşlar, Sunu ve Pote'nin 2'şer golüyle coşarken Timsah'ın gollerini Cüneyt ve Seleznyov attı.

Giriş: 05.12.2019 07:50
A Spor'dannaklen yayınlanan mükemmel maçta gol şov vardı. TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan iki ekipten Erzurumspor ile Bursaspor karşılaştı. 15'te Sunu gol perdesini kafayla açtı: 1-0. 17'de kornerde ileri çıkan Cüneyt dengeyi getirdi: 1-1. 55'te Sunu uzaklardan müthiş vurdu: 2-1. 66'da Pote kafayla farkı artırdı: 3-1. Pote 83'te golcülüğünü konuşturdu: 4-1. 89'da Seleznyov maçı kapattı: 4-2. Erzurum 19 Aralık'taki rövanşa avantajlı çıkacak.

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