Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u ağırlayacak. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan siyah beyazların antrenmanına, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz ile salonda çalışan Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. Peki, Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, maçla ilgili tüm bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu için heyecan devam ediyor. Türkiye Kupası Beşiktaş Anagold 24Erzincanspor maçı yarın saat 20.45'te oynanacak. Vodafone Park'ta düzenlenecek olan müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanacak.

595 GÜN SONRA KUPA MÜCADELESİ

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.