Antalya patladı

A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, 2. Lig ekibi Eyüp'ü 3-0 yendi. Süper Lig'de son 6 haftada sadece 1 puan çıkarabilen Akdeniz ekibi, yeni hocası Tomas ile ilk galibiyetini kupada almış oldu. 33'te Yekta'nın sağdan ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Blanco topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 40'da Dala'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fredy, topu ağlara yolladı: 0-2.

DİREKTEN AĞLARA

Kırmızı-beyazlılar 63. dakikada farkı 3'e yükseltti. Harun Alpsoy'un, ceza yayının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta direğe de çarpan top filelerle buluştu: 0-3. Akdeniz ekibi sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrılırken son 16 turu için çok büyük avantaj kazandı. Eyüp'ün turu geçmesi mucizelere kaldı. Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.

OLUMSUZ HAVAYI DAĞITTIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, galibiyetin kendileri için çok şey ifade ettiğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Ligde kötü giden bir serimiz vardı. Bu galibiyet özgüvenimizi artıracak. Takım üzerindeki olumsuz havayı dağıttık" dedi