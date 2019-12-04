Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü yayın | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Mücadeleler A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. An itibarıyla oynanan mücadelelerden Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir, Eyüpspor-Antalyaspor ve Kasımpaşa - Van Spor karşılaşmalarının dönüşümlü yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.





İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

BUGÜN

14.30 KASIMPAŞA-VANSPOR FK

16.30 BB ERZURUMSPOR-BURSASPOR

18.30 ALTAY-TRABZONSPOR

20.45 GALATASARAY-TUZLASPOR

YARIN

13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK

14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK

16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ

18.30 ÇAYKUR RİZE-SAMSUNSPOR

20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN