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Ziraat Türkiye Kupası dönüşümlü yayın | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin A Spor'dan izlediği kupada, seyir zevki yüksek maçlar oynanıyor. Bu maçlardan ilki saat 13.00'da başlama düdüğü çalan Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir, ikincisi Eyüpspor-Antalyaspor, bir diğer karşılaşma ise Kasımpaşa - Van Spor... Karşılaşmaların dönüşümlü yayınını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 04.12.2019 10:31 Güncelleme: 04.12.2019 14:29

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Mücadeleler A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. An itibarıyla oynanan mücadelelerden Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir, Eyüpspor-Antalyaspor ve Kasımpaşa - Van Spor karşılaşmalarının dönüşümlü yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.


İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

BUGÜN

14.30 KASIMPAŞA-VANSPOR FK
16.30 BB ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18.30 ALTAY-TRABZONSPOR
20.45 GALATASARAY-TUZLASPOR

YARIN

13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK
14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK
16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZE-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN

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