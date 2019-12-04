MAÇ SONUCU Erzurumspor 4-2 Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Erzurumspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Detaylar birazdan...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Erzurumspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Detaylar birazdan...
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