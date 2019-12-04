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MAÇ SONUCU Erzurumspor 4-2 Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile Bursaspor 5. tur ilk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazanarak bir sonraki maç öncesi büyük avantaj elde etti.

Giriş: 04.12.2019 16:30 Güncelleme: 04.12.2019 18:28

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Erzurumspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.

Detaylar birazdan...

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