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Kasımpaşa-Vanspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçları kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa evinde 2 lig ekiplerinden Vanspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş: 04.12.2019 10:31 Güncelleme: 04.12.2019 15:45

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Mücadeleler A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. An itibarıyla oynanan mücadelelerden Kasımpaşa - Van Spor karşılaşmasının canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.


İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

BUGÜN

16.30 BB ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18.30 ALTAY-TRABZONSPOR
20.45 GALATASARAY-TUZLASPOR

YARIN

13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK
14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK
16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZE-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN

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