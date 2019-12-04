Kasımpaşa-Vanspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Mücadeleler A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. An itibarıyla oynanan mücadelelerden Kasımpaşa - Van Spor karşılaşmasının canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI
BUGÜN
16.30 BB ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18.30 ALTAY-TRABZONSPOR
20.45 GALATASARAY-TUZLASPOR
YARIN
13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK
14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK
16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZE-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN
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