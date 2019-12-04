Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir | CANLI

Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI
BUGÜN
13.45 EYÜPSPOR-ANTALYASPOR
14.30 KASIMPAŞA-VANSPOR FK
16.30 BB ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18.30 ALTAY-TRABZONSPOR
20.45 GALATASARAY-TUZLASPOR
YARIN
13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK
14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK
16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZE-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN
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