Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'a konuk olacak.
HEKİMOĞLU TRABZON-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu kupada heyecan Hekimoğlu Trabzon-Başakşehir maçıyla devam edecek. Bu karşılaşma A Spor'dan saat 13.00'te canlı olarak yayınlanacak.
Kuraya 5. turdan katılan Medipol Başakşehir, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.
Hekimoğlu Trabzon ise kupada 4. turda Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek, 5. tura yükselmişti.
Trabzon'da oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yardımcı hakemler Anıl Usta ile Furkan Ürün olacak. Mücadelenin 4. hakemliğini ise Yakup Özhan yapacak.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI
BUGÜN
13.00 H. TRABZON-BAŞAKŞEHİR
13.45 EYÜPSPOR-ANTALYASPOR
14.30 KASIMPAŞA-VANSPOR FK
16.30 BB ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18.30 ALTAY-TRABZONSPOR
20.45 GALATASARAY-TUZLASPOR
YARIN
13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK
14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK
16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ
18.30 ÇAYKUR RİZE-SAMSUNSPOR
20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN
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