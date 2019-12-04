Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'a konuk olacak.

HEKİMOĞLU TRABZON-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu kupada heyecan Hekimoğlu Trabzon-Başakşehir maçıyla devam edecek. Bu karşılaşma A Spor'dan saat 13.00'te canlı olarak yayınlanacak.

Kuraya 5. turdan katılan Medipol Başakşehir, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Hekimoğlu Trabzon ise kupada 4. turda Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek, 5. tura yükselmişti.

Trabzon'da oynanacak zorlu karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yardımcı hakemler Anıl Usta ile Furkan Ürün olacak. Mücadelenin 4. hakemliğini ise Yakup Özhan yapacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

BUGÜN

13.00 H. TRABZON-BAŞAKŞEHİR

13.45 EYÜPSPOR-ANTALYASPOR

14.30 KASIMPAŞA-VANSPOR FK

16.30 BB ERZURUMSPOR-BURSASPOR

18.30 ALTAY-TRABZONSPOR

20.45 GALATASARAY-TUZLASPOR

YARIN

13.00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FK

14.30 KAYSERİSPOR-MANİSA FK

16.30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİ

18.30 ÇAYKUR RİZE-SAMSUNSPOR

20.45 BEŞİKTAŞ-24ERZİNCAN