Galatasaray'ın Tuzlaspor maçı 11'i belli oldu!

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'u ağırlıyor. Mücadeleye dair çok önemli bilgiler ve maç notları haberimizde...

Galatasaray - Tuzlaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadeleyi A Spor canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor.

TUZLASPOR (MUHTEMEL): Bayram Olgun, Türker Toptaş, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Sefa Aksoy, Sadık Baş, Mehmet Özdıraz, Muhammed Akarslan, Göksü Türkdoğan, Devrim Taşkaya

NOTLAR...

GALATASARAY'DA 5 OYUNCU SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

TUZLASPOR, NASIL YÜKSELDİ?

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.