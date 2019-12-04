Galatasaray - Tuzlaspor | CANLI YAYIN

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...





MAÇ BAŞLADI

43' Galatasaray'da Selçuk'un kullandığı frikiği kaleci Bayram kurtardı.

41' Galatasaray'da Selçuk, ceza yayı üzerinde rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar serbest vuruş kullanacak.

39' Taylan'ın ortasında ceza sahasında Ahmet Çalık kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

37' Tarık'ın tedavisi saha içinde yapılıyor. Oyun durmuş vaziyette.

36' Tuzlaspor'da Tarık bir sakatlık geçiriyor.

33' TUZLASPOR ETKİLİ GELDİ! Umut Sönmez'in ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.

32' Emre Mor'un sol kanattan yaptığı ortayı ceza sahasında Yunus Akgün kafasıyla tamamlamak istedi. Vuruşu üstten auta gitti.



27' İki takımın da şu ana kadar isabetli bir şutu bulunmuyor.



24' Galatasaray'da Yunus Akgün rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar sol kanattan serbest vuruş kullanacak.



22' Galatasaray oyunun bu bölümünde rakip kale önündeki baskısını oldukça artırdı.



20' Emre Taşdemir'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten auta gitti.



19' Emre Mor çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Ardından verdiği ara paskaleci Bayram'da kaldı.



16' GALATASARAY'DAN POZİSYON! Selçuk'un ara pasıyla savunma arkasına kaçan Emre Taşdemir, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu yandan auta gitti.



15' Bu dakikalarda Galatasaray rakip yarı sahaya yerleşti. Bol sayıda pas yapıp rakibi hareket ettirmeye çalışıyorlar.



12' Galatasaray'da Emre Mor'un sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan şekilde auta çıktı.



9' Tuzlaspor top Galatasaray'dayken takım halinde topun arkasına geçip alan vermemeye çalışıyor.



8' Galatasaray, kalabalık rakip savunma arasında boşluk bulmaya çalışıyor ama şu ana dek başarılı olamadı.



5' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

3' Sarı-kırmızılılar kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyorlar.

2' Galatasaray'da Jimmy Durmaz rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

1' Ve karşılaşma Tuzlaspor'un santrasıyla başladı.



Galatasaray - Tuzlaspor ZTK maçı hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor.

TUZLASPOR: Bayram, Tarık, Doğan Can, Erdinç, Mustafa Emre, Gökcan, Muhammed, Sadık, Yasin, Umut, Abdullah

NOTLAR...

GALATASARAY'DA 5 OYUNCU SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemiyor.

TUZLASPOR NASIL YÜKSELDİ?

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.