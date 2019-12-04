Erzurumspor - Bursaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Erzurumspor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor... Saat 16.30'da başlayan karşılaşma, A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor...
İLK 11'LER:
Erzurumspor: Kayacan, Abdulcebrail, Hasan, Merthan, Cenk, Ba, Osman, Batuhan, Sefa, Rashad, Sunu
Bursaspor: Ataberk, Cüneyt, Sedat, Aykut, Rüştü, Atanasov, Recep, Emirhan, İsmail, Igor, Seleznov
NOTLAR...
BURSASPOR 7, ERZURUMSPOR 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Bireysel istatistikler göz önüne alındığında Bursaspor'un 7 Erzurumspor'un ise 8 maçtır kaybetmediği görülüyor. Formda olan iki takımın karşılaşmasının ardından ilk müsabakadan avantajı elde edecek takım ortaya çıkacak. İki ekipte de eksik oyuncu yer almazken takımlarda son hazırlıklar tamamlandı.
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