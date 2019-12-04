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Erzurumspor - Bursaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile Bursaspor 5. tur ilk maçında karşı karşıya geliyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekip ilk müsabakada avantajı elde etmek için sahada... Şimdiye kadar 3 kez karşılaşan takımların maçlarında iki kez Bursaspor galip gelmiş iki kez de Erzurumspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu.

Giriş: 04.12.2019 16:30 Güncelleme: 04.12.2019 18:02

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Erzurumspor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor... Saat 16.30'da başlayan karşılaşma, A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor...

İLK 11'LER:

Erzurumspor: Kayacan, Abdulcebrail, Hasan, Merthan, Cenk, Ba, Osman, Batuhan, Sefa, Rashad, Sunu

Bursaspor: Ataberk, Cüneyt, Sedat, Aykut, Rüştü, Atanasov, Recep, Emirhan, İsmail, Igor, Seleznov

NOTLAR...

BURSASPOR 7, ERZURUMSPOR 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bireysel istatistikler göz önüne alındığında Bursaspor'un 7 Erzurumspor'un ise 8 maçtır kaybetmediği görülüyor. Formda olan iki takımın karşılaşmasının ardından ilk müsabakadan avantajı elde edecek takım ortaya çıkacak. İki ekipte de eksik oyuncu yer almazken takımlarda son hazırlıklar tamamlandı.

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