Erzurumspor - Bursaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Erzurumspor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor... Saat 16.30'da başlayan karşılaşma, A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor...

İLK 11'LER:

Erzurumspor: Kayacan, Abdulcebrail, Hasan, Merthan, Cenk, Ba, Osman, Batuhan, Sefa, Rashad, Sunu

Bursaspor: Ataberk, Cüneyt, Sedat, Aykut, Rüştü, Atanasov, Recep, Emirhan, İsmail, Igor, Seleznov

NOTLAR...

BURSASPOR 7, ERZURUMSPOR 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bireysel istatistikler göz önüne alındığında Bursaspor'un 7 Erzurumspor'un ise 8 maçtır kaybetmediği görülüyor. Formda olan iki takımın karşılaşmasının ardından ilk müsabakadan avantajı elde edecek takım ortaya çıkacak. İki ekipte de eksik oyuncu yer almazken takımlarda son hazırlıklar tamamlandı.