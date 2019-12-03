 BİZE ULAŞIN

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü | CANLI

Süper Lig ekiplerinden Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 03.12.2019 11:55 Güncelleme: 03.12.2019 15:02

Süper Lig ekiplerinden Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı

Bugün

16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR

18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVASSPOR

20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR

Çarşamba

13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR

14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR

18:30 ALTAY-TRABZONSPOR

20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR

Perşembe

13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR

18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Kupa'da avantaj Göztepe'nin!
İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri!
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü | CANLI
Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 20 gol
Aytemiz Alanyaspor Adanaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?