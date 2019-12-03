MAÇ SONUCU Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor, 1. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü konuk etti. Saat 14.30'da başlayan ve A Spor ile Sabah.com.tr'den canlı yayınlanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj elde etmiş oldu. İki takım 18 Aralık'ta rövanş maçında karşılaşacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ PROGRAMI
Bugün
16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR
18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVASSPOR
20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR
Çarşamba
13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR
14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18:30 ALTAY-TRABZONSPOR
20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR
Perşembe
13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR
18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
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