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MAÇ SONUCU Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ve İzmir ekibi Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele, Göztepe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken goller Yasin Öztekin ve Atınç Nukan'dan geldi.

Giriş: 03.12.2019 14:59 Güncelleme: 03.12.2019 16:41

Türkiye Kupası 5. Tur ilk mücadelesinde Fatih Karagümrük ve Göztepe, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Maç sonucu, İzmir ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ik golü 42. dakikada Atınç Nukan'dan geldi. Yasin Öztekin'in asistinde topu ağlarla buluşturan savunmacı, skoru 1-0'a taşıdı.

Göztepe'nin 2. golünü Yasin Öztekin kaydetti. Eren Derdiyok, asistiyle Yasin'i topla buluşturdu ve takımına 2 farklı üstünlüğü sağlayan isim oldu.

Fatih Karagümrük'ün tek golü, 63. dakikada Alagie Sosseh'ten geldi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

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