Fenerbahçe - İstanbulspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayını fotomac.com.tr'de...
SEYİRCİSİZ MAÇTA FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ
KADIKÖY'DE İSTANBULSPOR TARAFTARI
MAÇ BAŞLADI
27' Ferdi'nin ortasında Muriç'in kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.
GOL! 2:0 Gol! Ferdi Kadioglu, Vedat Muriç'in asistinde Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.
GOL! Ferdi Kadıoğlu içeri mükkemmel kesti, Deniz Türüç kafa vuruşuyla ağları sarstı. 1-0
13' Maçın hakemi Zorbay Kucuk, Fenerbahçe takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
13' Tolgay Arslan çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
7' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, İstanbulspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriç
İSTANBULSPOR: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Oğzhan, Cajıc, Ali, Diouf, Allahyar, Eslem
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat 20.45'te başladı. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
NOTLAR...
Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıktı.
Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemedi.
Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi.
İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti.
Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
SEYİRCİSİZ OYNANIYOR!
2017-18 kupa yarı finalinde Beşiktaş ile oynanan maçtan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı izleyemiyor. Tribünlerde sadece İstanbulspor taraftarları yer alabildi. İki ayaklı mücadelenin rövanşı, 18 Aralık'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı
Çarşamba
13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR
14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR
18:30 ALTAY-TRABZONSPOR
20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR
Perşembe
13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR
18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
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