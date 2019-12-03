 BİZE ULAŞIN

Fatih Karagümrük-Göztepe | CANLI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Ligde son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Yozgatspor 1959 ve Sivas Belediyespor’u 3-0’lık skorlarla geçen sarı-kırmızılı ekip, 5. turda Fatih Karagümrük engelini de aşıp bir üst tura çıkmayı gayretinde. İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ise sürpriz peşinde. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 03.12.2019 11:55 Güncelleme: 03.12.2019 12:55

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İzmir temsilcisi Göztepe ve İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Vefa Stadı'nda saat 13.00'da başlayan mücadelede Özgüç Türkalp düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.


MAÇ ÖNCESİ NOTLAR:

Andre Poko ile genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum'un sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de, Fatih Karagümrük karşısında fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen sezon Hatayspor'un başında kupada Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakmış, çeyrek finalde İstanbul'da 2-0 yenildiği Galatasaray'ı Hatay'da 4-2 yenmesine rağmen yarı final vizesi alamamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı

Bugün

14:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ

16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR

18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVASSPOR

20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR

Çarşamba

13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR

14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR

18:30 ALTAY-TRABZONSPOR

20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR

Perşembe

13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR

18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

İşte Galatasaray-Tuzlaspor muhtemel 11'leri!
Fatih Karagümrük-Göztepe | CANLI
Aytemiz Alanyaspor Adanaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 20 gol
Fenerbahçe İstanbulspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel 11'ler...