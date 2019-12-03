Fatih Karagümrük-Göztepe | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında İzmir temsilcisi Göztepe ve İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Vefa Stadı'nda saat 13.00'da başlayan mücadelede Özgüç Türkalp düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.





MAÇ ÖNCESİ NOTLAR:

Andre Poko ile genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum'un sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de, Fatih Karagümrük karşısında fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen sezon Hatayspor'un başında kupada Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakmış, çeyrek finalde İstanbul'da 2-0 yenildiği Galatasaray'ı Hatay'da 4-2 yenmesine rağmen yarı final vizesi alamamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç programı

Bugün

14:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ

16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR- ADANASPOR

18:30 ESENLER EROKSPOR- DEMİR GRUP SİVASSPOR

20:45 FENERBAHÇE- İSTANBULSPOR

Çarşamba

13:00 HEKİMOĞLU TRABZON-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

13:45 EYÜPSPOR- ANTALYASPOR

14:30 KASIMPAŞA-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ

16:30 B.Ş. BLD. ERZURUMSPOR-BURSASPOR

18:30 ALTAY-TRABZONSPOR

20:45 GALATASARAY-TUZLASPOR

Perşembe

13:00 KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

14:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

16:30 ALTINORDU-YUKATEL DENİZLİSPOR

18:30 ÇAYKUR RİZESPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

20:45 BEŞİKTAŞ-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR