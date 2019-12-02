Türkiye Kupası'nda 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. TFF, kupada 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak müsabakaların hakem listelerini duyurdu.
4 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
13.45 Eyüpspor-Antalyaspor: Ramazan Keleş
14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü: Koray Gençerler
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Murat Erdoğan
18.30 Altay-Trabzonspor: Serkan Tokat
20.45 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan
5 ARALIK PERŞEMBE
13.00 GMG Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Yiğit Arslan
14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü: Kutluhan Bilgiç
16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor: Burak Pakkan
18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Emre Malok
20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor: Bahattin Şimşek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.